المحافظون الألمان يعتزمون خوض انتخابات الاتحاد الأوروبي ببرنامج يدعو إلى تعزيز الدفاع

يعتزم تكتل المحافظين الألمان الذي يتألف من الاتحاد المسيحي الديمقراطى والاتحاد المسيحى الاجتماعى، خوض الانتخابات الأوروبية المقبلة ببرنامج يدعو إلى عملية إعادة تسليح ضخمة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شراء حاملات طائرات ودرع صاروخي.

وجاء في مسودة تتألف من 25 صفحة للبرنامج الانتخابي لتحالف المحافظين والتي تم ارسالها إلى قيادة التكتل اليوم الأحد وتمت اتاحتها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد تغير الوضع الأمني في أوروبا بشكل جذري في الأعوام الماضية، وبشكل خاص بسبب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".



وقالت المسودة "من الواضح أننا نحتاج إلى القيام بالمزيد من العمل لتحقيق أمن ومرونة أوروبا. نحتاج إلى أجندة أمنية شاملة للاتحاد الأوروبي".

وأضافت المسودة "نريد سياسة خارجية وأمنية مشتركة أفضل تجعل أوروبا لاعبا قادرا وصوتا قويا في العالم".