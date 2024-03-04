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بيان: مزارعون هنود محتجون يعتزمون دخول دلهى على متن الحافلات والقطارات

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 9:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 9:11 ص
كشفت مجموعة من المزارعين الهنود، في بيان لها، عن اعتزام المحتجين دخول العاصمة نيودلهى بعد غد الأربعاء على متن حافلات وقطارات، فى ضوء عدم سماح السلطات بدخولهم لها على متن الجرارات الزراعية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يستخدم عشرات الآلاف من المزارعين وسائل النقل العام للوصول إلى العاصمة الهندية يوم الأربعاء، بعد أن تعرضت احتجاجات مستمرة منذ أسابيع للإعاقة بسبب إغلاق طرق سريعة، في أحدث محاولة من جانب المزارعين لزيادة الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.

وأضافت بلومبرج أن السلطات لم تسمح للمزارعين الذين كانوا يحتجون بالقرب من حدود دلهي بدخول المدينة بالجرارات، وأغلقت طرقا سريعة لتقييد حركتهم، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ويطالب المزارعون الهنود الحكومة بتوفير الحد الأدنى من الدعم لأسعار المحاصيل الأساسية.

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