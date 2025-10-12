البديل من أجل ألمانيا يخسر جولة إعادة لانتخاب عمدة مدينة ألمانية

اختار الناخبون في مدينة بشرق ألمانيا مرشحا مستقلا على منافس من حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم الأحد، مما أدى إلى منع تحقيق أول فوز للحزب اليميني المتطرف في انتخابات للفوز بمنصب عمدة مدينة.

وفي مدينة "فرانكفورت آن دير أودر"، فاز المرشح المستقل أكسل شتراسر بنسبة 8ر69 % من الأصوات ضد مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا ويلكو مولر، الذي حصل على 2ر30% وفقا للنتائج الأولية. وكانت نسبة الإقبال 4ر49% .

وفي الجولة الأولى من التصويت في 21 سبتمبر الماضي، ، حصل شتراسر على 4ر32% من الأصوات ومولر على 2ر30%، بينما تم إقصاء مرشحي حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي (المنتمي إلى تيار يمين الوسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المنتمي إلى تيار يسار الوسط) من الجولة الأولى.

يشار إلى أن ألمانيا بها مدينتان تحملان اسم فرانكفورت، الأولى "فرانكفورت آن دير أودر" (أي الواقعة على نهر أودر الحدودي) هي مدينة تقع في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، على الحدود مع بولندا مباشرة، والثانية "فرانكفورت آم ماين" (أي الواقعة على نهر ماين)، المركز المالي الأكبر الواقعة غربي ألمانيا.

وذكرت رابطة المدن والبلديات الألمانية أنه لا يوجد حاليًا أي رئيس بلدية ينتمي رسميًا إلى حزب البديل في أي مدينة ذات حجم كبير في البلاد.

وكان تيم لوخنر قد أصبح رئيس بلدية بلدة بيرنا القريبة من الحدود التشيكية، بعد أن رشحه حزب البديل للانتخابات عام 2023، رغم أنه يُعد من الناحية الرسمية مستقلًا.

كما يشغل روبرت زيسلمان، أحد سياسيي حزب البديل، منصب رئيس منطقة زونيبرج في ولاية تورينجن، ويوجد أيضًا رؤساء بلديات من حزب البديل في بلدات صغيرة بولاية سكسونيا أنهالت شرقي البلاد.

وكان مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في براندنبورج صنّف هذا العام فرع حزب البديل في الولاية على أنه حزب "يميني متطرف على نحو مؤكد"، وهو توصيف يرفضه الحزب ويصفه بأنه ذو دوافع سياسية.

وقال مسؤولو ولاية براندنبورج إن حزب البديل أظهر ازدراءً للمؤسسات الحكومية، بينما أضاف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في الولاية، فيلفريد بيترز، أن الحزب يدعو إلى "التمييز والإقصاء" للأشخاص الذين يدخلون ضمن "التيار الألماني السائد".