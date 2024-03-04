مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: الفلسطينيون يتعرضون لإبادة منافية للقيم والشرائع الكونية

قال المندوب الدائم لجمهورية مورتيانيا لدى الجامعة المعربية السفير حسين سيدي عبدالله، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا بنفس وتيرة القتل العشوائي للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن.



وأضاف خلال ترؤسه الدورة 161 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، أنّ جيش الاحتلال يرتكب مجازر بشعة، مثل مجزرة دوار النابلسي (عندما أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين تجمعوا للحصول على مساعدات ما أسفر عن استشهاد نحو 120 فلسطينيًّا).



وأشار إلى أن آلة التدمير الممنهج والتهجير القسري تسود على ممارسات البطش والحصار على الفلسطينيين، في حملة إبادة منافية لكل القيم والشرائع الكونية، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي بأسره دون أن يُحرك ساكنا لوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين الصامدين في غزة.



وحذّر من مخاطر وعواقب وخيمة على المنطقة سواء أمنيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا جراء صمت العالم على جرائم إسرائيل التي تعتبر هذا الصمت ضوءًا أخضر للتصعيد.



ويناقش المندوبون الدائمون في اجتماعهم - على مدى يومين - مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة الذي يتضمن عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، لرفعها إلى الدورة الوزارية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل.