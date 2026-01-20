 انخفاض الأجور في بريطانيا مع استمرار ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام - بوابة الشروق
انخفاض الأجور في بريطانيا مع استمرار ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام

لندن - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 11:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 11:19 ص

أظهرت إحصاءات رسمية تراجع الأجور في بريطانيا مجددا، في حين استمر ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ 5 أعوام، وذلك في ظل تزايد مشاكل الوظائف في قطاعي التجزئة والضيافة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن متوسط نمو الأجور الاعتيادية تراجع إلى 4.5% خلال 3 أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.6% خلال الثلاثة أشهر السابقة، ليبقى عند أقل مستوى منذ أبريل 2022.

ومع الأخذ في الاعتبار تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، تكون الأجور قد ارتفعت بنسبة 0.9%.

وقال المكتب إن معدل البطالة لم يتغير، وبقى عند 5.1%، خلال آخر 3 أشهر، في حين قدرت الاحصاءات أن عدد العاملين في كشوف المرتبات بواقع 43 ألف شخص في ديسمبر الماضي، في حين كانت أكبر التراجعات في قطاعي التجزئة والضيافة.


