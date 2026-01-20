تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

تتراوح أسعار الطماطم بين 5 إلى 12 جنيهًا.

تباع البطاطس بين قيمتي 5.5 إلى 11.5 جنيهًا.

وتختلف أسعار البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات.

تتراوح أسعار الكورسة بين 12 إلى 20 جنيهًا.

ويباع الجزر بأسعار تختلف من 4 إلى 9 جنيهات.

أما الفاصوليا الخضراء فتراوحت أسعارها بين 13 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 10 إلى 14 جنيهًا.

أما أسعار الفلفل الرومي فترنحت بين 12 إلى 25 جنيهًا.

واختفلت أسعار الفلفل الحامي بين 12 إلى 17 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 18 إلى 22 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 10 إلى 17 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال البلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار اليوسفى من 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الليمون البلدي من 18 إلى 26 جنيهًا.

أسعار الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الفرولة من 18 إلى 26 جنيهًا.