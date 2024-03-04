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تقارير: انفجار يلحق ضررا بجسر سكة حديد في روسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 4:05 م

ذكرت تقارير رسمية أولية، أن جسرا للسكك الحديد فوق نهر فولجار تضرر بسبب قنبلة انفجرت في منطقة سامارا الروسية.

وقالت الاستخبارات في منطقة سامارا لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين: "لم تقع حالات وفاة أو إصابات".

وقامت القوات الأمنية، بتطويق المنطقة حول الجسر.

وتم تعليق الحركة على  خط السكة الحديد بين مدينة شابايفسك وضاحية سفيادزا مؤقتا.

ويتردد أن السياج و الهيكل الداعم للجسر على ضفة نهر شابايفكا تضررا.

وتعد شابايفسك مدينة صناعية يبلغ تعداد سكانها نحو 70 ألف نسمة.

وتقع المدينة على بعد نحو 1000 كيلو متر من أوكرانيا، حيث تخوض روسيا حربا شنتها منذ أكثر من عامين.

ولم يتضح حاليا ما إذا كان للانفجار صلة بالحرب.

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