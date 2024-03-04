أرتيتا يحقق رقمًا قياسيًا مع أرسنال في خماسية شيفيلد

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حقق ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، رقمًا مميزًا رفقة الجانرز، خلال المباراة الجارية حاليًا ضد شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب «برامول لين» لقاء الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتمكن آرسنال من تسجيل 5 أهداف، حتى الآن، في الشوط الأول من عمر المباراة.

ووفقًا لـ شبكة «أوبتا» العالمية، فإن آرسنال وصل إلى هدفه رقم 302 تحت قيادة أرتيتا في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن آرسنال وصل إلى ذلك العدد من الأهداف في 161 مباراة لـ أرتيتا.

ويعد أرتيتا هو رابع أسرع مدرب يحقق ذلك الرقم، بعد كل من بيب جوارديولا 120 مباراة، يورجن كلوب 142 مباراة ومانويل بيليجريني 149 مباراة.