متشددون يعززون قبضتهم على البرلمان الإيراني وسط انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات

عزز متشددون سيطرتهم على البرلمان الإيراني في انتخابات شهدت انخفاض نسبة إقبال الناخبين إلى مستويات قياسية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية /إرنا/ التي تديرها الدولة، إن 41% فقط من الناخبين الذين لهم حق التصويت شاركوا في انتخابات يوم الجمعة، مقارنة بنسبتهم التي بلغت 42% في عام 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ذلك يعكس لامبالاة سياسية متزايدة بين الإيرانيين بعد حملة قمع لاحتجاجات مناهضة للنظام في عام 2022 وتدهور الظروف المعيشية في ظل عقوبات غربية، مع اقتراب نسبة التضخم رسميا من 40٪ وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن نسبة المشاركة في العاصمة طهران بلغت نحو 24% فقط.

ويحتاج جميع المرشحين إلى موافقة هيئة رقابية غير منتخبة تُسمى مجلس صيانة الدستور، وتم تمديد التصويت عدة مرات يوم الجمعة في محاولة لزيادة المشاركة في التصويت.