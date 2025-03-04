 المكسيك تعتزم الرد على الرسوم الأمريكية بفرض رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المكسيك تعتزم الرد على الرسوم الأمريكية بفرض رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

مكسيكو سيتي - (أ ب )
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 4:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 4:43 م

قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، إن بلادها سوف ترد على التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% على الواردات المكسيكية بتعريفات جمركية انتقامية على السلع الأمريكية.
وقالت شينباوم، إنها ستعلن المنتجات التي تعتزم المكسيك استهدافها يوم الأحد المقبل في فعالية علنية في الساحة المركزية في مدينة مكسيكو؛ مما قد يشير إلى أن المكسيك لا تزال تأمل في تهدئة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت: "لا يوجد دافع أو سبب أو مبرر يدعم هذا القرار الذي سيؤثر على شعبنا وأمننا".

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