مارين لوبان تدين تعليق أمريكا للمساعدات لأوكرانيا باعتباره وحشيا

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انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، قرار تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، لتنأى بنفسها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "لو فيجارو" عن رئيسة حزب التجمع الوطني: "إنه أمر قاس للغاية بالنسبة للجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون للدفاع الوطني عن بلادهم".

وأضافت: "أعتبر أن وحشية هذا القرار بغيضة".

وذكرت أنه بينما لا يقدر أي أحد على إجبار الولايات المتحدة على مواصلة دعمها "إن عدم منح أوكرانيا فترة معقولة لتغيير مسارها مثير للاعتراض بشدة".

وكانت لوبان تجنبت انتقاد ترامب، حتى بعد خلافه الساخن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وذكرت أن تعليق إرسال الأسلحة أقل تعقيدا من تعليق خدمات الاستخبارات والدعم التكنولوجي والرقمي، لأنه يمكن استبدال الأسلحة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم وقف مشاركة بياناتها الاستخباراتية، الأمر الذي سيمثل ضربة كبرى للقوات المسلحة الأوكرانية.