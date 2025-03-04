تلقى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ضربة جديدة، بعد خضوع ناثان آكي، نجم الفريق، لعملية جراحية مفاجأة.

وكان اللاعب ناثان آكي، قد تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي وبليموث في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن ناثان آكي، خضوعه لعملية جراحية مفاجأة، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب ناثان آكي: «لقد كان هذا الموسم محبطًا للغاية بالنسبة لي، ولكنني أجريت الآن عملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في قدمي كان يزعجني منذ شهور».

وأضاف: «أتطلع إلى المستقبل بشكل إيجابي! وقت الراحة والتعافي الآن، إلى اللقاء قريبًا يا سيتيزنز، وشكرًا لكم على دعمكم».

ويغيب اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة إثر هذه الجراحة، ويكاد يكون موسمه مع مانشستر ستيي قد انتهى، وذلك حسب ما ذكرته التقارير العالمية.