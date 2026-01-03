نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب بإثبات أن مادورو على قيد الحياة

قالت ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، إن مكان الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته «غير معروف».

وطالبت في تصريحات للتلفزيون الرسمي، نقلتها وكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم السبت، بإثبات أن الرئيس الفنزويلي على قيد الحياة.

وقبل قليل، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما وصفه بـ«عملية رائعة» في مقابلة هاتفية مقتضبة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، بعد وقت قصير من إعلانه أن الولايات المتحدة ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأزاحته من السلطة.

وقال في تصريحاته للصحيفة، والتي نقلتها شبكة «CNN عربية»: «كان هناك تخطيط جيد للغاية، وقوات ممتازة، وأشخاص رائعون. لقد كانت عملية رائعة بالفعل».

ووفقًا للصحيفة، رفض ترامب الإجابة على أسئلة حول ما إذا كان قد طلب موافقة الكونجرس على هذه العملية، قائلاً إنه سيتناول هذا الموضوع في مؤتمره الصحفي القادم في مارالاغو، المقرر عقده الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية على فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذا التدخل المباشر في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989 للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل نوريجا.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد».

ولم يصدر تأكيد بعد من الحكومة الفنزويلية.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بإدارة «دولة مخدرات» وتزوير الانتخابات. فيما اتهم الزعيم الفنزويلي، الذي خلف هوجو تشافيز في السلطة عام 2013، واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.



