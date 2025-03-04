على مدار ليالي شهر رمضان الكريم، نتشارك معكم في سطور من المحبة والامتنان عن أشخاص أسعدونا عبر سنوات متتالية بحضورهم على الشاشة في شهر رمضان، كان منهم الممثلين أو المطربين أو المؤلفين والمخرجين وغيرهم، اختلفت الأسماء ولكن اشتركوا جميعا في هدف واحد وهو امتاع الجمهور بأعمالهم المتنوعة، وكل منهم حفر اسمه في ذاكرة المٌشاهد على مدار أعوام من العطاء الفني.

عندما وقع اختيارنا على تقديم هذه السلسلة لم يكن الهدف فقط التركيز على الممثلين أمام الكاميرا ولكن جميع عناصر العمل الفني الذين كانوا طرفًا في إمتاع الجمهور المتفرج، وحلقة اليوم عن صوت كان جزء لكثير من المسلسلات المصرية الناجحة، ولا يزال يشارك ويضيف بصوته جوانب جمالية للعمل الذي يغني له، إنه مدحت صالح.

يعد مدحت صالح، من الأصوات المميزة عامة وفي مجال غناء تترات المسلسلات المصرية خاصة، وهو واحد من قلائل دائمي المشاركة بالغناء في كثير من المسلسلات، وفي وقت ما خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية كان من بين أسماء قليلة تغني تترات المسلسلات الرمضانية مثل علي الحجار وهشام عباس ومحمد الحلو.

وفي البداية، كان صوت مدحت صالح يهتم أكثر بسوق الكاسيت، لكن كان له مشاركات قليلة في الدراما من خلال مسلسلات: "عطشان يا صبايا، وبرج الأكابر، وقشتمر، والبراري والحامول، وكانت أولى مشاركاته في دراما رمضان من خلال مسلسل أبوالعلا 90 في رمضان ١٩٩٦، وكلمات تتر المسلسل من تأليف أحمد فؤاد نجم، وألحان عمار الشريعي، والتي غنى فيها "يا غربة الأيام يا مغرية.. روحي أشكيكي للأيام ولا اشتكي روحي".

وشارك في غناء تتر مسلسل جحا المصري، المسلسل الساخر الذي لعب بطولته يحيى الفخراني، في رمضان ٢٠٠٢، وكلمات التتر من تأليف سيد حجاب وألحان حسن صفافة.

وفي رمضان ٢٠٠٤، تعاون مرة أخرى مع يحيى الفخراني، في غناء تتر مسلسله عباس الأبيض في اليوم الأسود، والكلمات من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان محمود طلعت.

واستمر التعاون مع يحيى الفخراني في رمضان ٢٠٠٦، عندما غنى تتر مسلسل "سكة الهلالي"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود طلعت.

وفي نفس العام، غنى مدحت صالح واحد من أشهر تترات المسلسلات التلفزيونية، "حضرة المتهم أبي" للفنان نور الشريف، وهو من الأغاني التي تتسم بالحزن الشديد وقدرتها العالية على التعبير عن مضمون العمل، وتسببت في بكاء صناعها أثناء تسجيل الأغنية التي كتب كلماتها أحمد فؤاد نجم، ويقول مطلعها: "نازل وأنا ماشي على الشوك برجليا.. وأنت السبب يابا ياللي خليت بيا".

ثم عاد مرة أخرى للتعاون مع يحيى الفخراني، في رمضان ٢٠٠٨ بغناء تتر مسلسل شرف فتح الباب، وفي عام ٢٠٠٩ غنى تتر مسلسل "تاجر السعادة" لخالد صالح، وأيضا مسلسل "الباطنية" لصلاح السعدني وغادة عبدالرازق.

كما قام بغناء مسلسل "شمس الأنصاري"، وهو من تترات المسلسلات الصعيدية القليلة التي شارك فيها مدحت صالح، في رمضان ٢٠١٢.

وبعد غياب سنوات عن رمضان، عاد عام ٢٠١٨ لغناء تتر مسلسل "رحيم" لياسر جلال، وفي رمضان ٢٠٢٠ قدم أغنية رومانسية لتتر مسلسل "ونحب تاني ليه"، لياسمين عبد العزيز.

ويشارك كل عام بالغناء في مسلسلات داخل الموسم الرمضاني، مثل "حضرة العمدة، راجعين يا هوى، وإمبراطورية ميم"، وفي رمضان ٢٠٢٥ لم يغب، حيث يشارك بتتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال".

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