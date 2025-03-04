أبومازن خلال لقاء نظيره اللبناني بالقاهرة: غزة جزء أصيل من أرض فلسطين

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، على هامش أعمال القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

وبحث الاجتماع، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وجدد أبومازن التأكيد على أن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، وهي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.

وقال أبومازن إنه تم وضع الخطط اللازمة للمباشرة في تقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أماكن سكناهم في القطاع، تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم.

وشدد الرئيس محمود عباس، على أن الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح.