الإعدام شنقا لنقاش لإدانته بقتل زوجته بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإعدام نقاش شنقًا؛ لاتهامه بقتل زوجته عمدًا بسبب خلافات أسرية بينهما بالجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على التخلص من زوجته، إذ استغل نوم المجني عليها، وتسلل إلى المطبخ، وأحضر سكينًا حادًا، ثم عاد إليها وذبحها، موجهًا لها عدة طعنات قاتلة في العنق واليدين.

وأوضحت الحيثيات، أن المجني عليها كانت من حفظة كتاب الله وأن الزوج أقدم على الجريمة بسبب معايرة زوجته له بفشله وعدم قدرته على الإنفاق، فقرر قتلها أثناء نومها، وبعد تنفيذ الجريمة، غادر الشقة وترك بابها مفتوحًا، ثم أبلغ والده بما فعل، ليتم القبض عليه لاحقًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها السابق في حقه.