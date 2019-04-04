مشروع مسام السعودي: ألغام الحوثي هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

قال مساعد المدير العام لمشروع (مسام) السعودي لنزع الألغام في اليمن خالد العتيبي، إن كمية الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية، صنفت اليمن كأعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف العتيبي - خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، حسسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - أن الفرق الهندسية العاملة تمكنت من نزع أكثر من 55 ألف لغم وعبوة ناسفة بمختلف أشكالها وأنواعها في خمس محافظات يمنية فقط منذ انطلاق المشروع، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية العاملة في المشروع بلغت 32 فريقا.