وزيرة الدفاع النيوزيلندية تحذر: الدول الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ تواجه ضغوطا جراء تنافس القوى العظمى

حذرت وزيرة الدفاع النيوزيلندية جوديث كولينز، في مقابلة، من أن الدول الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ تواجه ضغوطا متزايدة جؤاء تنافس القوى العظمى على ثرواتها المعدنية والسمكية النادرة، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات من جانب الجيران الإقليميين للمساعدة في الحفاظ على سيادة الدول الجزرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها جوديث كولينز، التي تشرف أيضا على حقيبتي الاستخبارت والفضاء في نيوزيلندا إلى وكالة أسوشيد برس "أ ب" اليوم الأربعاء، قبل مغادرتها إلى واشنطن، حيث ستلتقي مع مسئولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك وزير الحرب بيت هيجسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

ونيوزيلندا وهي دولة يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة في جنوب المحيط الهادئ، جزء من منطقة شاسعة تضم في معظمها دولا جزرية صغيرة، كانت تعتبر في السابق بعيدة عن التوترات العالمية. لكن كولينز أشارت إلى الوجود الصيني المتنامي في المنطقة في الأشهر الأخيرة، كدليل على أهميتها الأمنية الدولية.

وأضافت كولينز لوكالة "أ ب" متحدثة من مكتبها البرلماني في ويلينجتون: "أقول أيضا للولايات المتحدة، إنكم دولة في المحيط الهادئ.. والأمر لا يقتصر فقط على أن لديكم جوام، ولا أن لديكم هاواي كمكان رائع.. بل إن كاليفورنيا بأسرها تقع في المحيط الهادئ، وأن آلاسكا على المحيط الهادئ وأن روسيا دولة في المحيط الهادئ".

وأضافت أن قاع البحر في جنوب المحيط الهادئ غني بالمعادن الأرضية النادرة التي يزداد الطلب عليها من أجل تقنيات مثل بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع، لكن التعدين لم يبدأ بعد على نطاق كبير نظرا لأن القواعد الدولية التي تحكم الوصول مازالت قيد الإنشاء.

وتابعت كولينز، إن الثروة المحتملة للدول الجزرية الصغيرة في المنطقة تجعلها عرضة للاستغلال من قبل أصحاب المصالح الأقوياء.

ولم تذكر كولينز الصين تحديدا، لكن حكومتها أعربت عن قلقها في فبراير الماضي، عندما وقعت بكين على اتفاق للتعاون في أبحاث التعدين في أعماق البحر مع جزر كوك وهي دولة يبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة، وتربطها بنيوزيندا علاقات وثيقة عسكرية ودبلوماسية وعلاقات خاصة بالمواطنة.