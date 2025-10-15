محكمة أسترالية تؤيد قرار الحكومة بعدم منح مؤثرة أمريكية تأشيرة دخول

أيدت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بعدم منح المؤثرة الأمريكية اليمينية كانداس أوينز تأشيرة دخول من أجل القيام بجولة مقررة للتحدث فيها.

وأيدت أعلى محكمة في البلاد، قرار وزير الداخلية توني بورك، بعدم منح أوينز تأشيرة دخول؛ بسبب "وجود خطورة من قيامها بالتحريض على زعزعة استقرار المجتمع الأسترالي أو شريحة من المجتمع الأسترالي".

وقال بورك، إن أوينز لديها تاريخ من "الإدلاء بتعليقات متطرفة وتحريضية تجاه المسلمين من أصحاب البشرة السمراء واليهود وأفراد مجتمع الميم".

وكان من المقرر أن تقوم أوينز بجولة في استراليا في نوفمبر 2024، وتم رفض منحها تأشيرة الدخول في أكتوبر 2024.