 محكمة أسترالية تؤيد قرار الحكومة بعدم منح مؤثرة أمريكية تأشيرة دخول - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

محكمة أسترالية تؤيد قرار الحكومة بعدم منح مؤثرة أمريكية تأشيرة دخول

سيدني - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 11:19 ص

أيدت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بعدم منح المؤثرة الأمريكية اليمينية كانداس أوينز تأشيرة دخول من أجل القيام بجولة مقررة للتحدث فيها.

وأيدت أعلى محكمة في البلاد، قرار وزير الداخلية توني بورك، بعدم منح أوينز تأشيرة دخول؛ بسبب "وجود خطورة من قيامها بالتحريض على زعزعة استقرار المجتمع الأسترالي أو شريحة من المجتمع الأسترالي".

وقال بورك، إن أوينز لديها تاريخ من "الإدلاء بتعليقات متطرفة وتحريضية تجاه المسلمين من أصحاب البشرة السمراء واليهود وأفراد مجتمع الميم".

وكان من المقرر أن تقوم أوينز بجولة في استراليا في نوفمبر 2024، وتم رفض منحها تأشيرة الدخول في أكتوبر 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك