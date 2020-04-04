الحكومة الليبية تدين استهداف صهاريج نقل وقود وغذاء إلى غرب وجنوب البلاد

دانت الحكومة الليبية، التى تتخذ من بنغازى بشرق ليبيا مقرا لها، استهداف صهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد، إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.

وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم السبت نقلته بوابة "أفريقيا الإخبارية" أنها تتابع "بقلق بالغ هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع شعبنا، والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء هذه الشرذمة الباغية، وذلك عقب إقدام الطيران التركي المسير على استهداف لشاحنة نقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، ما أدى لحرقها وتدميرها على الرغم من عدم وجود أية علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق".

وأضافت "أن المجتمع الدولي المنشغل حاليا بمحاربة جائحة كورونا عليه الالتفات (لتركيا) التي ضربت بكل قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي تمارس أعمالها الإرهابية" في ليبيا.

وأكدت الحكومة أنها تقوم بنقل كل اللوازم الحياتية من غذاء ودواء ومحروقات (للمواطنين) في غرب البلاد وجنوبها الذين حرموا من هذه الخدمات من قبل حكومة" الوفاق.

وتابعت "نضع الجميع أمام مسؤولياته، في ضمان عدم تكرار ذلك حتى لا يتعرض أبناء شعبنا في تلك المناطق لجوائح أخطر من جائحة كورونا، بسبب تعنت هذه العصابات الإرهابية والجماعات المارقة".

وأكدت الحكومة "تكفلها بكافة التعويضات لأصحاب الآليات المتضررة".