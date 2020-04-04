 جامعة القاهرة في بيان رسمي: نقل 15 مصابا من طاقم معهد الأورام لمستشفيات عزل الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة القاهرة في بيان رسمي: نقل 15 مصابا من طاقم معهد الأورام لمستشفيات عزل الصحة

معهد الأورام
معهد الأورام
عمر فارس
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 1:11 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 1:11 ص

أكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والاطباء بالمعهد القومى للأورام بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.

كما أعلنت الجامعة عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراءللحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.


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