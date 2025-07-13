فلامنجو ينفرد بصدارة الدوري البرازيلي

وفي باقي المباريات فاز إنترناسيونال على فيتوريا 1 /صفر وبوتافوجو على مضيفه فاسكو دي جاما 2 /صفر وباهيا على أتلتيكو مينيرو 2 /1.

ورفع فلامنجو رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن كروزيرو وباهيا، وبفارق أربع نقاط عن براجانتينو.

وتقدم لويز آراوخو بهدف لفلامنجو في الدقيقة 61 ثم أضاف والاس يان الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وكان فلامنجو خرج من دور الستة عشر لكأس العالم للأندية بأمريكا، بخسارته أمام بايرن ميونخ الألماني 2 /4.