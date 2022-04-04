قمصان: حققنا المطلوب أمام الهلال ونسعى للفوز في جميع المباريات

قال سامي قمصان، المدرب العام بالأهلي، إن الفريق حقق المطلوب أمام الهلال بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي كان هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز أمام الهلال على الرغم من أن التعادل كان يكفي لتأهل الفريق إلى الأدوار القادمة في البطولة، لكن كان هناك إصرار على تحقيق الفوز بعد فقدان عدة نقاط خلال الجولات الماضية في البطولة، مؤكدًا أن الأهلي حسم التأهل في هذه المرحلة بنجاح.

وأوضح: المهم في اللقاء هو تحقيق الفوز، وكان الاعتماد على الدفاع القوي والهجوم السريع لحسم المباراة، مضيفا أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يفكرون في التأهل فقط وحسم المباراة بدون أي خسائر خلال 90 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يسعى خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين المصابين بالشكل المناسب لخوض المباريات المحلية والإفريقية القادمة.

وتابع المدرب العام أن الأهلي سوف يغلق ملف البطولة الإفريقية ابتداء من اليوم والتفكير في الملف المحلي والاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.

وأكمل قمصان أن الجميع في الفريق يسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يخوضها الأهلي خلال الفترة القادمة لإسعاد الجماهير والتقدم بخطى قوية للتتويج بالدوري والاحتفاظ أيضًا بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدرب العام على أن جمهور الأهلي هو سر الانتصارات التي يحققها الفريق، لافتًا إلى دورهم الكبير في تحفيز اللاعبين خلال مباراة الهلال لتحقيق الفوز وحسم الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.