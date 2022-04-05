نهاية الحلقة 3 من الاختيار 3: اجتماع بين السقا وعز وكريم عبدالعزيز لكشف خطة الإخوان

في الحلقة الثالثة في «الاختيار 3: القرار»، تقابل الثلاثي زكريا ومصطفى ومروان، ويتحدثوا تهريب الجماعات المنتمية للأخوان للسلاح إلى داخل مصر، وخطتهم لتكوين ميليشيات مسلحة، إلى جانب صدور عفو رئاسي عن عدد من السجناء من بينهم عناصر تكفيرية وجهادية شاركت في أعمال تخريب واغتيالات.

كما أخبر مصطفى (أحمد السقا) قياداته بـ«المعرف» وهو عبارة عن شخصية وهمية على مواقع الإنترنت المختلفة قاموا بتكوينها، وأنهم جعلوا له تاريخ وصورة ويعبر عن أفكاره الجهادية بكل منتديات الجمعات الدينية المختلفة، وأنه انتشر وتعرف على العديد من الجهاديين وجمع منهم العديد من المعلومات.

«الاختيار 3: القرار» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعبد العزيز مخيون.