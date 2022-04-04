السودان: وفاة 23 سيدة على الأقل إثر غرق قارب بالنيل الأزرق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، وفاة 23 سيدة على الأقل إثر غرق قارب الأسبوع الماضي في النيل الأزرق.

وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا» (رسمية)، إنّ 29 شخصا كانوا على متن القارب، الذي انقلب، وغرق يوم الجمعة في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وكان جميع الركاب من النساء باستثناء الربان، الذي نجا بالإضافة لخمسة راكبات.

وكانت السيدات عاملات باليومية في مزارع، وكن عائدات إلى ديارهن عندما انقلب القارب.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 13 جثة، بينما يبحثون عن 10 جثث أخرى.

والنيل الأزرق طريق نقل حيوي للأشخاص والبضائع في السودان، وتشيع مثل هذه الحوادث في الممرات المائية بالدولة الإفريقية.