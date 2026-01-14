مجموعة من الأشخاص ينزلون علم إيران من مبنى سفارتها في برلين بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من الأشخاص أنزلوا العلم الإيراني من مبنى سفارة إيران في العاصمة برلين.

وذكرت شرطة برلين، في بيان اليوم، أن مجموعة مكوّنة من 6 أشخاص توجهت الليلة الماضية إلى مقر السفارة الإيرانية في برلين.

وأوضح البيان، أن شخصين من المجموعة، يبلغان من العمر 28 و33 عاما، تجاوزا الجدار ودخلا إلى حرم السفارة، وقاما بإنزال العلم الإيراني.

ولفت إلى أن أحد حراس السفارة، استخدم غاز الفلفل ضد الشخصين أثناء قيامهما بإنزال العلم الإيراني.

وأضاف البيان، أن أفرادا من الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث لاحقا وأوقفوا الأشخاص الـ6.

وبحسب البيان، أفرجت الشرطة عن الموقوفين في وقت لاحق، وفتحت تحقيقا بشأن الواقعة.

وأشار إلى أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بـ"إلحاق الضرر بالممتلكات وإهانة علم ورموز دولة أجنبية".

ويأتي ذلك في ظل احتجاجات بدأت في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ انطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار رئيس البلاد مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

غير أنه مع تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 يناير.

وبينما لم تعلن السلطات حصيلة رسمية للضحايا، ادعت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة) مقتل 2550 شخصاً، بينهم 147 من عناصر الأمن، وإصابة أكثر من ألف واعتقال نحو 18 ألفا.

في المقابل، اتهمت طهران، الولايات المتحدة، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.