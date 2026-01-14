وزارة الخارجية الأمريكية تفصّل قرار منع التأشيرات من 75 دولة منها مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار منع التأشيرات من 75 دولة منها مصر، يخص "تأشيرات الهجرة"، موضحة أن الهدف منه هو "الحد من المتقدمين الذين قد يصبحون عالة على الدولة".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "هذه الدول يستغل مهاجروها المساعدات الاجتماعية للشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة".

وأوضحت أن "هذا التجميد حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عدم استغلال المهاجرين الجدد لثروات الشعب الأمريكي".

وتابعت: "مهاجرو دول مثل إيران وهاييتي وإريتريا والصومال يصبحون عبئا على الولايات المتحدة منذ وصولهم، نعمل على ضمان عدم استغلال كرم الشعب الأمريكي بعد الآن".

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

وكانت قناة فوكس نيوز، أفادت مساء الأربعاء، بأن الخارجية الأمريكية اتخذت قرارًا بوقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر.

وأشارت في تقرير عبر موقعها الرسمي، إلى أن القرار يشمل إلى جانب مصر، مواطني دول: الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها.

وأوضحت أن قرار وقف إصدار التأشيرات سيدخل حيز التنفيذ في 21 يناير المقبل، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة التأشيرات.

وأمس الثلاثاء، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن حصيلة إلغاء تأشيرات منذ تولى دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

وفى رقم يعد قياسي خلال عام واحد، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة.

وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم الخارجية: «توجد أولوية لدى إدارة ترامب تعلو على حماية المواطنين الأمريكيين وحماية السيادة الأمريكية».

ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار مرتين ونصف المرة مقارنة بإجمالي عدد التأشيرات التي أُلغيت في عام 2024، حين كان جو بايدن في سدة الرئاسة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن آلاف التأشيرات أُلغيت بسبب ارتكاب جرائم، وهو ما يمكن أن يشمل الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول.