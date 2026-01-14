موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد توديع كأس الأمم أمام السنغال

يستعد منتخب مصر الأول لخوض أخر مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب السنغال على نظيره، مصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب طنجة الكبير، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وستكون أخر مبارياته في بطولة كأس أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل، حيث سيتحدد صاحبي المركزين الثالث والرابعة في النسخة رقم 35.

وسيواجه منتخب مصر الخاسر من مباراة نيجيريا أمام المغرب، في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، على أن يُتوج الفائز بالمركز الثالث.

ويواجه منتخب نيجيريا، نظيره، المغرب، في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، لحساب نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا 2025.