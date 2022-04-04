ارتفاع أسعار النفط مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

ارتفعت أسعار العقود الأجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مجددا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تجهيز حزمة عقوبات جديدة لفرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في الوقت الذي رفعت فيه المملكة العربية السعودية أسعار بيع نفطها إلى العملاء الآسيويين إلى مستوى قياسي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 5ر4% إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل. في الوقت نفسه أدان الاتحاد الأوروبي روسيا بسبب الفظائع المزعومة لجيشها في العديد من المدن الأوروبية، حيث قال إنه يعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو كأمر عاجل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد سيناقش العقوبات المحتملة على قطاعي النفط والفحم الروسيين، في حين قال وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر إن كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا يجب أن تقطع في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك فيما رفعت المملكة العربية السعودية أسعار النفط للعملاء في كافة المناطق، مع استمرار تردد صدى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عبر الأسواق.

ورفعت أرامكو سعر بيع خامها "العربي الخفيف" للشهر المقبل إلى آسيا إلى 35ر9 دولار للبرميل فوق الخام القياسي الذي تستخدمه.

يأتي هذا الرفع مقابل زيادة بـ 40ر4 للبرميل في أبريل، عندما وصل الخام الرئيسي بالفعل لمستوى قياسي. وكان تجار ومسؤولون بمصافي تكرير قد توقعوا رفع الأسعار بخمسة دولارات.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 98ر3 دولار إلى 25ر103 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 60ر3 دولار إلى 99ر107 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.