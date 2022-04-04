ياسر إبراهيم: قطعنا خطوة مهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

قال ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، إن فريقه حقق الهدف المطلوب، في مباراة الهلال ‏من خلال حسم الصعود إلى الدور ربع النهائي في البطولة، وقطع خطوة مهمة في مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح إبراهيم أن الفريق كان لديه رغبة واضحة في تسجيل المزيد من الأهداف خلال مباراة ‏الهلال، خاصة بعد الهدف الذي سجله حسين الشحات، الذي حسم صعود الفريق وتحقيق الهدف الأهم ‏للفريق في المرحلة الحالية.

‏ وأكد مدافع الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة ‏الضغط على لاعبي الهلال وعدم إتاحة الفرصة لهم لتنظيم صفوفهم وصناعة هجمات، وحذر من ‏خطورة الفريق السوداني في الشق الهجومي، وهو ما تعامل معه اللاعبون بكل جدية ونفذوا تعليمات ‏المدير الفني.‏

وشدد إبراهيم على أن المرحلة الحالية تشهد ضغط مباريات ما بين مشاركات الأهلي في بطولة دوري ‏أبطال إفريقيا وبطولة الدوري الممتاز، وأن الفريق حقق هدفه الأول من خلال الفوز على الهلال ‏والتأهل إلى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال.‏