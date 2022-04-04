أوكرانيا:أكثر من 2600 شخص فروا من المدن المحاصرة

قالت السلطات الأوكرانية إن أكثر من 2600 شخص وصلوا إلى بر الأمان من المدن الأوكرانية المحاصرة يوم الأحد.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قولها إنه تم إنقاذ 2694 من بينهم 1500 تقريبا من إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا.

واتهمت فيريشتشوك الجانب الروسي بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وفر نحو 500 شخص من مدينتي ماريوبول بيرديانسك الساحليتين بسياراتهم إلى زابوريجيا، في حين تمكنت 7 حافلات، برفقة وفد من ممثلي الصليب الأحمر، من الخروج من ماريوبول والوصول إلى مانهوش.

واتهمت روسيا يوم الأحد أوكرانيا مجددا بعدم التعاون في إجلاء المدنيين من ماريوبول. وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن نحو ألفي شخص فروا من ماريوبول بشكل مستقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بإفساد عملية إجلاء سكان ماريوبول منذ أسابيع.