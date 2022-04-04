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وصل ‎سامح شكري وزير الخارجية، رفقة ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد الغيط إلى العاصمة موسكو.

يأتي ذلك في إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

الآن الوزير #سامح_شكري ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية يصلون إلى العاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.@arableague_gs pic.twitter.com/BjD9bxt8it — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 4, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت جامعة الدول العربية، أنّ أبو الغيط زيارة الوفد الوزاري ستشهد تناول بحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها علي الدول العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مساء اليوم.

وأوضح أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.