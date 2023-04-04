ارتفاع سعر الذهب في بداية أسبوع التدول

استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد بارتفاع ملموس اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وتزايد انكماش نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 98ر101 نقطة بتراجع نسبته 33ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي.

وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 20ر14 دولار إلى 40ر2000 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل. في المقابل تراجع سعر الفضة بمقدار 135ر0 دولار إلى 021ر24 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، كما تراجع سعر النحاس بمقدار 0490ر0 دولار إلى 0455ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

جاء ارتفاع سعر الذهب كملاذ استثماري بعد حالة القلق التي أثارها قرار تجمع دول أوبك بلس أمس خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مما يؤجج المخاوف بشأن معدل التضخم، في حين قال المسؤولون السعوديون إن قرار الخفض جاء كإجراء احترازي لدعم استقرار سوق النفط العالمية.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين،تراجع نشاط المصانع في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات، ليصل لأقل مستوياته منذ مايو 2020.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمركي أن مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي تراجع خلال الشهر الماضي إلى 3ر46 نقطة، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 5ر47 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وسجل المؤشر خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ 2009 مع استبعاد فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.