محافظ الشرقية: تنفيذ 18 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 18 ألفا و239 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بتكلفة 3 مليارات و19 مليونا و532 ألف جنيه، لتوفير 54 ألفا و848 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأوضح أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك، بهدف زيادة عدد فرص العمل لأبناء محافظة الشرقية، منوهًا بأهمية برنامج مشروعك في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أشار العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك في محافظة الشرقية، إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات: تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها.

ولفت إلى أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2547 مشروعا، بقيمة 365 مليونا و113 ألفا و125 جنيها، يليه في المركز الثاني حي أول الزقازيق بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها 2692 مشروعا، بقيمة 345 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، وفي المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي مشروعات 815 مشروعا، بقيمة 327 مليونا و128 ألفا و250 جنيها.