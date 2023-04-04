رئيس صرف الإسكندرية يجري جولة ميدانية لمتابعة الحالة الفنية ببعض محطات منتزه ثان

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة الحالة الفنية لبعض محطات الرفع بمنطقة منتزه ثان، وأعمال رفع الكفاءة بها، وتفقد عددا من المشروعات الجارية بالشركة.

وتفقد رئيس الشركة، مشروعات الصرف الصحي بشارع بورسعيد، وشارع ٢٥ طوسون، ومر على محطة محطة رفع أبو قير الجديدة، والتي تعمل بطاقة تصميمية ٣٨ ألفا و٨٨٠ متر مكعب في اليوم، ومحطة رفع المعمورة البلد والتي تعمل بطاقة تصميمية ٧٢٥٠٠ متر مكعب في اليوم، ومحطة رفع البرنس بحري، والتي تعمل بطاقة تصميمية ١٢ ألفا و٩٦٠ متر مكعب في اليوم، ومحطة رفع الرأس السوداء والتي تعمل بطاقة تصميمية ٣٦٠ ألف متر مكعب في اليوم.

وتفقد أعمال إنشاء محطة رفع طوسون المزارع؛ للتأكد من الحالة الفنية للمحطات، ومدى جاهزيتها، ومتابعة انتظام العمل بها وبالمشروعات الجارية.

وأكد نافع، خلال جولته، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، في تنفيذ المشروعات، وعند تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير؛ لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في تنفيذ المشروعات، وإطالة عمر المحطات، والتشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات.

ووجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الحالية بمختلف المناطق، ومتابعة خطوات التنفيذ وفقا للخطط الزمنية المتفق عليها.