محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالاً هاتفيا، من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وأكد رئيس الإمارات، حرص بلاده على العلاقات الثنائية، واصفاً العلاقة مع إسرائيل بالخيار الاستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي "ننشده للمنطقة بأسرها".



كما أكد تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشار رئيس الإمارات، خلال الاتصال، إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي"، وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية، متابعا أن دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.



كما أثنى على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل الجاري، وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات ستعمل مع إسرائيل وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كل لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الإمارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه.