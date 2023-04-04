 قائد الشرطة الإسرائيلية يحذر من إنشاء حرس وطني جديد يديره بن غفير - بوابة الشروق
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قائد الشرطة الإسرائيلية يحذر من إنشاء حرس وطني جديد يديره بن غفير

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 3:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 3:01 م

 

حذر قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، من أن موافقة الحكومة على إنشاء حرس وطني جديد، تحت سيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يلحق ضررا جسيما بسلامة وأمن المواطنين الإسرائيليين.

وقال شبتاي، في تصريحات أوردتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: «إنشاء حرس وطني تابع لمكتب بن غفير هو خطوة غير ضرورية سيكون لها ثمن باهظ للغاية، لدرجة الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين».

وأضاف: «أي فصل للحرس الوطني عن سيطرة الشرطة من شأنه أن يدمر الأمن الشخصي، ويكون مضيعة للموارد ويؤدي إلى تفكك الشرطة الإسرائيلية من الداخل».

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها شبتاي من مثل هذه الخطوة.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على الموافقة على إنشاء الحرس الوطني، وتركت القرار بشأن تسلسل قيادته للجنة مستقبلية.


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