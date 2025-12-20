فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن العديد من الصعوبات والمعوقات تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تؤثر بشكل مباشر على جهود إحلال السلام وحل الدولتين.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مساء السبت، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى صعوبات كبيرة أمام التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية وبحضور دولي واسع، وهو ما يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا في غزة، بينما تم منع إدخال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية وفق النسب المتفق عليها، إذ لا يتم تطبيق أكثر من 20% من هذه الالتزامات.

وأكد النمورة أن فتح تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل وغير منقوص، بما في ذلك فتح المعابر لكلا الاتجاهين لتقديم العناية الطبية للجرحى وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأوضح أن استمرار التعنت الإسرائيلي يهدد بأي تقدم نحو إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد، ولفت إلى أن الحركة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حماية نفسه ومواجهة سياسات الاحتلال التوسعية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات، مؤكداً أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال فعلي إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتحقيق سلام شامل في الأراضي الفلسطينية.