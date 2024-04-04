التربية الفلسطينية: قتل أطفالنا وحرمانهم من التعليم في غزة جريمة تستوجب العقاب

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن «جرائم قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة ومصادرة حقهم في الحياة والتعليم جريمة تستوجب العقاب والردع».

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، هذه الجرائم ممارسات يندى لها جبين الإنسانية، وتتجاوز منظومة القوانين والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية الطفل، دون تناسي ما يتواصل بحق الأطفال من جرائم في محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وطالبت، دول العالم ومؤسساته ومنظماته الأممية الحقوقية والإنسانية بتحمل مسئولياتها في حماية حق أطفال فلسطين وطلبة المدارس، والوقوف في وجه الاحتلال والجرائم والممارسات القمعية لجيشه ومستعمريه، والتصعيد المتواصل في المناطق كافة، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف غداً.

ولفتت إلى أن أكثر من عشرة آلاف طفل استُشهدوا من بينهم ما يزيد على ستة آلاف طالب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وستة وخمسون طالباً من مدارس الضفة الغربية، إنما يعكس حجم المأساة والجريمة التي يقترفها الاحتلال بحق أطفالنا وطلبتنا.

وجددت الوزارة، دعوتها لكل المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم إلى القيام بدورها المأمول إزاء الظروف الراهنة، في لجم الانتهاكات المتصاعدة ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية في المحافظات كافة، ووقف هذا العدوان.