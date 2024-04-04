مقتل 13 شخصا بعد قتال عنيف بين الأمن الإيراني ومسلحين

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نفذ مسلحون هجوما كبيرا على قواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني في جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن نائب وزير الداخلية ماجد مير احمدي قوله اليوم الخميس، إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية مهاجمين وخمسة من أفراد قوات الأمن.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على منشآت عسكرية في مدينتي راسك وجاهبهار بإقليم سيستان وبلوشستان. وأشارت التقارير إلى "هجوم إرهابي تم إحباطه".

ولم يتضح المدى الدقيق للهجوم حتى الساعات الأولى صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، إطلاق نار خلال اشتباكات وقعت في الشوارع. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن أعادت الأمور في المدينتين تحت السيطرة صباح اليوم الخميس.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، مسئوليتها عن الهجوم. وبحسب تصريحاتها الخاصة، فإنها تسعى جاهدة للاستقلال في جنوب شرق إيران.