مصدر: نادي باريس للدول الدائنة يمدد مهلة إثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد



قال مصدر مطلع، إن نادي باريس للدول الدائنة وافقت على تمديد المهلة المتاحة لإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال محافظ بنك إثيوبيا المركزي مامو ميهرتو: "نرحب بتمديد هذه المهلة من جانب لجنة الدائنين"، دون أن يؤكد بشكل مباشر أية تفاصيل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تجمع نادي باريس رفض الرد على طلب التعليق على هذه الأنباء.

يذكر أنه أمام إثيوبيا، التي اتفقت مع لجنة الدائنين الرسمية في نوفمبر الماضي، على مهلة، حتى نهاية مارس من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قرض الإنقاذ على مستوى الخبراء مع صندوق النقد.

وبعد انتهاء مارس الماضي دون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، أصبح من حق لجنة الدائنين إعلان إلغاء اتفاق تعليق خدمة الديون المستحقة على إثيوبيا.

وقال ميهرتو ردا على رسالة مكتوبة، إن بلاده حققت تقدما كبيرا خلال المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي في أديس أبابا خلال الفترة من 19 مارس حتى 2 أبريل الجاري.

وأضاف أنه يأمل في تحقيق المزيد من التقدم قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي.