تحدث الفنان محمد ممدوح عن تجربته مع صيام الماء وفوائده الصحية.
وقال خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، المذاع عبر شاشة «MBC1» مساء الأربعاء، إنه خضع لتجربة صيام الماء لمدة 17 يومًا، مشيرا إلى أنه كان يتناول 7 لترات من الماء فقط في اليوم دون أي طعام.
ولفت إلى فقدانه 45 كيلو من وزنه خلال تلك التجربة، مضيفا أن صحته تحسنت بشكل ملحوظ، معقبا:«المياه سبحان الله بتعمل كل حاجة».
وحذر من خطورة الإفراط في شرب الماء لا سيما على الريق، مؤكدا أن شرب لتر كامل من الماء على الريق خطأ.
ونوه إلى خطورة التسمم المائي الذي قد ينتج عن شرب كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، مشيرا إلى حادثة وفاة إحدى السيدات بسبب شربها كمية كبيرة من الماء في ساعة واحدة.
وكشف «ممدوح» عن عاداته الغذائية السيئة قبل اتباعه نظام صيام الماء، موضحا أنه كان يتناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة الغداء.
وأكد أنه لا يهدف إلى الترويج لنظام غذائي محدد؛ بل يشارك تجربته الشخصية مع صيام الماء، قائلا:«أنا مش عايز أقول للناس أني ماشي على نظام غذائي بقول للناس عليه؛ لأن في الحقيقة مفيش نظام غذائي».
وأوضح أنه يشارك في مشروع سنوي مع مجموعة من أصدقائه، لافتا أنهم يقضون أسبوعين في فندق في الجونة يتناولون خلاله الماء فقط تحت إشراف أطباء.