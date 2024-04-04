تحدث الفنان محمد ممدوح عن تجربته مع صيام الماء وفوائده الصحية.‏

وقال خلال بودكاست «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، المذاع عبر شاشة «‏MBC1‎‏» ‏مساء الأربعاء، إنه خضع لتجربة صيام الماء لمدة 17 يومًا، مشيرا إلى أنه كان يتناول 7 لترات من الماء فقط ‏في اليوم دون أي طعام.‏

ولفت إلى فقدانه 45 كيلو من وزنه خلال تلك التجربة، مضيفا أن صحته تحسنت بشكل ملحوظ، معقبا:«المياه ‏سبحان الله بتعمل كل حاجة».‏

وحذر من خطورة الإفراط في شرب الماء لا سيما على الريق، مؤكدا أن شرب لتر كامل من الماء على الريق ‏خطأ. ‏

ونوه إلى خطورة التسمم المائي الذي قد ينتج عن شرب كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، مشيرا إلى حادثة ‏وفاة إحدى السيدات بسبب شربها كمية كبيرة من الماء في ساعة واحدة‎.‎

وكشف «ممدوح» عن عاداته الغذائية السيئة قبل اتباعه نظام صيام الماء، موضحا أنه كان يتناول كميات كبيرة ‏من الطعام خلال وجبة الغداء‎.‎‏ ‏

وأكد أنه لا يهدف إلى الترويج لنظام غذائي محدد؛ بل يشارك تجربته الشخصية مع صيام الماء،‎ ‎قائلا:«أنا مش ‏عايز أقول للناس أني ماشي على نظام غذائي بقول للناس عليه؛ لأن في الحقيقة مفيش نظام غذائي».‏

وأوضح أنه يشارك في مشروع سنوي مع مجموعة من أصدقائه، لافتا أنهم يقضون أسبوعين في فندق في ‏الجونة يتناولون خلاله الماء فقط تحت إشراف أطباء‎.‎