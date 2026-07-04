حكيمي ينفرد بصدارة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في كأس العالم

واصل أشرف حكيمي كتابة التاريخ مع منتخب المغرب، بعدما أصبح أول لاعب عربي وإفريقي يصل إلى 15 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم، وذلك خلال مواجهة كندا في دور الـ16 من مونديال 2026.

واحتفل قائد "أسود الأطلس" بإنجازه التاريخي بطريقة مميزة، بعدما صنع الهدف الأول لزميله عز الدين أوناحي، إثر تنفيذ ذكي لركلة حرة من الجهة اليمنى، مررها قصيرة إلى لاعب الوسط المغربي الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ورفع حكيمي رصيده إلى 3 تمريرات حاسمة بقميص منتخب المغرب في كأس العالم، معادلًا الرقم القياسي لأكثر لاعب مغربي صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، والمسجل باسم الطاهر الخلج.

كما خاض نجم المغرب مباراته الدولية رقم 101، بعدما كان قد وصل إلى المباراة رقم 100 خلال مواجهة هولندا في دور الـ32 من البطولة.

وعزز حكيمي صدارته لقائمة أكثر اللاعبين العرب والأفارقة مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 15 مباراة، بينما ارتقى زميله عز الدين أوناحي إلى المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا برصيد 12 مباراة، فيما يتقاسم الحارس ياسين بونو المركز الثالث برصيد 11 مباراة مع أسطورة الكاميرون فرانسوا أومام بييك.

وينتظر منتخب المغرب في الدور المقبل الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي، المقرر إقامتها فجر الأحد، من أجل تحديد منافسه في ربع نهائي البطولة.