تونس تحبط 31 عملية هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الأوروبية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم، إحباط 31 عملية هجرة غير شرعية، جرى خلالها إنقاذ 1335 مهاجرا غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط.

وذكر الحرس الوطني التونسي، في بيان، أن وحداته تمكنت من إحباط عشرات محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الشرقية للبلاد القريبة من إيطاليا، مشيرة إلى أن غالبية الأشخاص الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات أمنية في ولاية صفاقس، جنوبي البلاد، ثمانية منظمين للرحلات غير الشرعية، وحجزت 14 مركبا حديديا، و23 محركا بحريا يستخدمون في هذه الرحلات.

جدير بالذكر أن السواحل التونسية والليبية تشهد، منذ سنوات، تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أسفرت هذه العمليات عن غرق الآلاف وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.