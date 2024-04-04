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غدا.. مجدي عبد الغني ضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:41 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:41 م

يحل نجم منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني، ضيف الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري بموسمه الثامن، على شاشة قناة القاهرة والناس.

تحدث كابتن مجدي عبد الغني عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع لاعب الأهلي محمود كهربا بعد تصريحات الأخير في برنامج حبر سري حول الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، كما تحدث مجدي عن مسيرته الكروية وتاريخه داخل النادي الأهلي والمنتخب.

وكشف عبد الغني عن رأيه في أوضاع الكرة المصرية الآن وكيفية تطورها.

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 6:10 عقب آذان المغرب مباشرة، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويخرجه ميلاد أبي رعد، على شاشة القاهرة والناس.

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