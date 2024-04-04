ارتفاع أسعار النفط رغم الزيادة غير المتوقعة للمخزونات الأمريكية

احتفظت أسعار العقود الآجلة للنفط بمكاسبها السابقة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط استمرار خفض الإنتاج بأكثر من مليوني برميل يوميا حتى نهاية يونيو الماضي، إلى جانب المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 29 مارس الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت التقارير أن وزراء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تجمع أوبك بلس وافقوا خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس اليوم على استمرار خفض إنتاج النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تعاملات اليوم بارتفاع بمقدار 28ر0 دولار أي بنسبة 33ر0% إلى 43ر85 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 43ر0 دولارا أي بنسبة 48ر0% إلى 35ر89 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 2ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهي نفس كمية الزيادة في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 5ر1 مليون برميل.

في الوقت نفسه، بلغ المخزون الأمريكي 4ر451 مليون برميل، أي أقل بنسبة 2% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما أشار التقرير إلى تراجع مخزون البنزين بمقدار 3ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ويقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية، في حين تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 3ر1 مليون برميل ليقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.