سوريا: اغتيال قيادي سابق بهيئة تحرير الشام في إدلب

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لقي القيادي السابق في هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة أبو ماريا القحطاني، حتفه وأصيب 10 أشخاص آخرين في انفجار داخل مقر له في بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأكد مصدر طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)- أن "القيادي السابق في هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة ميسر علي الجبوري المعروف بـ"أبو ماريا القحطاني" قتل وأصيب عشرة آخرين بينهم أبو عمر الديري في انفجار عبوة ناسفة داخل مقر له قرب مسبح حلبوص على أطراف بلدة سرمدا الشمالية الغربية وأن القحطاني قتل على الفور".

من جهته، قال مصدر طبي في بلدة سرمدا إن "العبوة الناسفة وضعت خلف القحطاني وأن جسده تقطع بشكل كامل وأن القيادي أبو عمر الديري أصيب إصابة بالغة وأن ثلاثة آخرين حالتهم حرجة".

وتقع بلدة سرمدا شمال مدينة ادلب بنحو 35 كيلومترا كما تبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود السورية التركية.

واعتقل القحطاني، الذي يحمل الجنسية العراقية مطلع شهر أغسطس الماضي إضافة إلى المئات من عناصر الهيئة بتهمة التعامل مع جهات خارجية منها التحالف الدولي وروسيا وأفرج عنه رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إثر الضغوط الكبيرة عليه من داخل الهيئة وخارجها.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على أغلب مناطق محافظة إدلب منذ عام 2017.