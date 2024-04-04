مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين في حادث اقتحام تريلا لمقهى بأسوان

شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، حادث تصادم سيارة تريلا بعدد من مركبات التوك توك، وهو ما أدي لاقتحام التريلا لمقهى عليه عدد من المواطنيين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث فى منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بـ عدد مركبات توك توك، وتبين مصرع شخصين إصابة ٤ أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والوفيات إلى المشرحة

وانتقلت الجهات الأمنية والمرورية لمكان الحادثه لرفع إثارة لتيسير الطريق.

وجاءت أسماء الوفيات كالتالى: عبدالرحمن محمد جمال يبلغ من العمر 32 عامًا، حالته غيبوبة تامة وتوفى بعد وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعى، وآخر مجهول الهوية، يبلغ من العمر 11 عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث.

بينما جاءت بعض أسماء المصابين بالحادث كالتالى: محمد خليفة حسن، عمره 50 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر صلاح متولى، عمره 11 سنة، وإصابته كسور متعددة بالجسم، وأنور الصادق محمد مختار، عمره 20 عامًا، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وطه أحمد محمد، عمره 35 سنة، وإصابته جروح بالوجه، بالإضافة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.