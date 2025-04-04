بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

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انطلقت، صباح اليوم، عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

ويبلغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين، البالغ إجمالي عددهم 10232 عضوًا.

كان مجلس النقابة، وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10232 عضوًا، بينهم 187 عضوًا بفرع النقابة بالإسكندرية، موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية. وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس. وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.