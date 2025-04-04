النيابة العامة تبدأ التحقيق في انهيار عقار بالإسكندرية أسفر عن وفاة 4 أشخاص

تشكيل لجنة مختصة من مديرية الإسكان في الإسكندرية لمعاينة العقار



تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بشأن انهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن في 4 حارة النخلة، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهيار العقار بالكامل من الداخل حتى سطح الأرض.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أنهم جميعًا من أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، بينما لم يكن هناك أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.

وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين الضحايا، إلا أن حالة المصاب الصحية لم تسمح بسماع أقواله حتى الآن.

كما شكلت النيابة العامة لجنة مختصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار وبيان حالته الإنشائية، والتحقيق في مدى صدور قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها أو التقصير في اتخاذها، كما ستُحدد اللجنة مدى تأثير الانهيار على المباني المحيطة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عن الواقعة.